Roma, 10 gennaio 2022 - Con i tamponi e, di conseguenza, i contagi Covid in calo dopo il weekend sono i dati su morti, ricoveri e terapie intensive gli osservati speciali del bollettino sul Coronavirus in Italia e Regioni del ministero della Salute atteso nel tardo pomeriggio. La situazione negli ospedali, come confermano i dati Agenas, sta progressivamente peggiorando. A livello nazionale l'occupazione dei reparti ordinari è salita al 24% e quella delle rianimazioni al 17%. E con l'aumento costante dei posti letto occupati negli ospedali cresce la preoccupazione per le difficoltà a operare i pazienti che necessitano di interventi chirurgici extra-Covid: "La riduzione degli interventi chirurgici è drammatica", ha avvisato il presidente della Società Italiana di Chirurgia Francesco Basile. "L'attività chirurgica in tutta Italia è stata ridotta nella media del 50% con punte dell'80%, riservando ai soli pazienti oncologici e di urgenza gli interventi. Ma spesso non è possibile operare neanche i pazienti con tumore perché non si ha la disponibilità del posto di terapia intensiva nel postoperatorio"

Deltacron, Alfa, Mu: ecco le mutazioni che spaventano

Sommario

Intanto oggi 10 gennaio entra in vigore la stretta sul super Green Pass: il certificato rafforzato servirà anche per accedere ai trasporti pubblici locali, per il servizio di bancone al bar, per i ristoranti anche all’aperto, per alberghi, piscine, centri benessere, centri sportivi (anche impianti da sci) e palestre e musei. Alle 18 il presidente Mario Draghi in conferenza stampa illustrerà le misure prese in questi ultimi giorni dall'obbligo vaccinale per over 50 all'estensione del pass, passando per la scuola, che oggi, dopo la sosta natalizia, è ricominciata in presenza in gran parte della Penisola.

Riapertura scuole Campania, tre ricorsi al Tar. Il Governo attacca

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Il Veneto conta 7.492 contagi nelle ultime 24 ore, risultato però di una ridotta attività di tracciamento (meno di 50.000 tamponi) come è fisiologico nei giorni festivi. Si registrano altre 24 vittime; il totale dei deceduti da inizio pandemia sale a 12.583. Ulteriore balzo in avanti del numero degli attuali positivi, 190.199 (+5.740), mentre è sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, che rispetto ai ieri hanno registrato altri 74 nuovi ingressi, con un totale di 1.592 ricoverati in area medica e 215 (-4) nelle terapie intensive.

Sono 5.790 i nuovi casi di Covid rilevati in Toscana dall'analisi di 15.722 tamponi molecolari e 14.435 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 173.897, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.197 (46 in più rispetto a ieri), di cui 113 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 18 decessi: 11 uomini e 7 donne con un'età media di 80,3 anni.

Il 7,09% dei 39.642 tamponi processati in Puglia ha dato esito positivo. Si tratta di 2.813 nuovi casi, la gran parte dei quali rilevata in provincia di Bari in cui si contano 1.571 positività in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 64.281 di cui 444 ricoverate in area non critica (16 in più rispetto a ieri) e 45 in terapia intensiva (+5). Le vittime sono 2 e fanno salire a 7.024 unità il totale dei decessi da inizio pandemia.

Calano i tamponi e di conseguenza i casi nelle Marche: sono 879 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 5.540 tamponi molecolari e 2.834 tamponi antigenici. il tasso di incidenza però continua crescere e arriva a 864,65 su 100mila abitanti. La provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di contagi, 526, seguita da Pesaro Urbino con 107, Macerata con 98, Fermo con 59 e Ascoli Piceno con 53. Il virus circola soprattutto nelle fasce di età 25-44 anni (262 casi) e 45-59 anni (198).

In Basilicata 306 nuovi positivi, 393 in Molise.