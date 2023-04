Sciopero della fame contro il 41-bis, dopo 6 mesi Cospito dice basta "Ora tutti sanno di cosa si tratta"

Gli "obiettivi prefissati" sono stati "raggiunti", ossia è stato "svelato" all’opinione pubblica "cosa significhi in concreto il regime detentivo speciale: illogiche privazioni imposte ai detenuti, aspre limitazioni prive di una legittima finalità, deprivazione sensoriale, un ambiente orwelliano". E la "decisione" della Corte europea per i diritti dell’uomo "merita di essere attesa", considerando che avrà tempi molto lunghi, "incompatibili" con la prosecuzione dello sciopero della fame. È l’avvocato Flavio Rossi Albertini a sintetizzare le motivazioni che hanno portato Alfredo Cospito a interrompere, dopo sei mesi, il digiuno contro il 41-bis. Una decisione presa il giorno dopo la sentenza della Consulta con cui è caduta la norma che vincolava la Corte d’Assise d’Appello di Torino a infliggergli l’ergastolo per l’attentato di Fossano.