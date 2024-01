Rosarno, con l’auto contro un pilastro dopo compleanno: morti due 23enni

Rosarno, 31 gennaio 2024 - Con l'auto contro un pilastro in cemento dopo una festa di compleanno. Due giovani di 23 anni, un ragazzo ed una ragazza, sono morti ed un terzo è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto la scorsa notte a Rosarno, nel Reggino, mentre a bordo di una Y10 percorrevano una strada del centro abitato. Una delle vittime, la ragazza, era la persona che aveva appena festeggiato il compleanno. I due giovani sono deceduti sul colpo. Il ferito è il cugino del conducente dell'auto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, insieme alla polizia locale ed al personale del 118. Il giovane rimasto ferito è stato portato nel ‘Grande ospedale metropolitano’ di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. I tre giovani - che erano a bordo di una Fiat 500 e non di una Y10, come si era appreso in precedenza - nel momento dell'incidente, erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato, insieme ad un gruppo di amici, il compleanno della ragazza 23enne che é deceduta.

