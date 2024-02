Rivolta al Cpr di Roma. Quattordici arresti

Un’ indagine per istigazione al suicidio e 14 arresti per la rivolta scoppiata dopo la tragica fine di un ragazzo della Guinea di 21 anni nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria. Il pm ha aperto un procedimento, necessario per effettuare accertamenti a partire dall’autopsia sul corpo del giovane arrivato da alcuni giorni.