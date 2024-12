"Respinti o resi schiavi. Aiutiamo gli immigrati"

Il Papa ha ricevuto ieri una delegazione di Resq–People Saving People e li ha ringraziati "per la meritoria azione che svolgete a favore dei

migranti che attraversano il Mar Mediterraneo e di quelli che percorrono la via balcanica".

"Il salvataggio di coloro che rischiano di affondare con misere imbarcazioni, come la prima accoglienza di quanti giungono in Europa al termine di lunghi viaggi con pericoli di ogni sorta, è un’opera quanto mai necessaria", ha sottolineato il Pontefice. "Purtroppo tante volte non succede così – ha aggiunto – e molte vite vengono sfruttate, respinte, abusate,

ridotte in schiavitù".