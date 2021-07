Roma, 6 luglio 2021 - Ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per le sue ceneri. Sarà dunque cremata Raffaella Carrà, l’artista che ha fatto una rivoluzione gentile partendo proprio dalla sua fisicità, sempre con eleganza, morta ieri pomeriggio a 78 anni.

Il funerale sarà venerdì. Le sue ultime volontà rivelate da Sergio Japino – il coreografo che è stato uno dei suoi due grandi amori, poi amico per sempre, lui ha dato al mondo la notizia della scomparsa – raccontano molto dell'artista che ha incantato il mondo. Della sua spiazzante semplicità, della sua riservatezza. Del coraggio. “Veramente ho paura di tutto, poi quando succede qualcosa di serio resto sempre meravigliata dalla mia lucidità. La solitudine è una buona occasione per ritrovare se stessi. Quando la mia casa si svuota, respiro”, aveva confidato in un’intervista del 2019.

Quello stesso anno, in una rara confessione ‘privata’, parlando della morte di Gianni Boncompagni, l’altro uomo della sua vita, si era lasciata andare: “Avrei voglia di parlargli, di andare da lui. Non si può e allora, anche se non vado in chiesa, ci parlo lo stesso pregando. Prego tutti i giorni, non solo per lui”.

La signora della tv è riuscita a mantenere la sua vita privata al riparo dal gossip. E ha deciso di mantenere segreta anche la sua malattia. È stato scritto che era ricoverata da tempo a Villa Del Rosario, una casa di cura privata di Roma. Una volta disse di se stessa: ”Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io mi riposo”.