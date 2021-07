Roma, 6 luglio 2021 - Sono in programma per venerdì 9 luglio i funerali di Raffaella Carrà, icona della tv italiana ed europea morta ieri all'età di 78 anni secondo indiscrezioni di stampa per un tumore al polmone. Le esequie cominciano domani con un corteo funebre, quindi giovedì la camera ardente in Campidoglio, mentre venerdì in Santa Maria in Ara Coeli a Roma, l'orario è fissato per le 12. Tre giorni di lutto per permettere agli italiani di dare l'addio alla signora della tv, che in 60 anni ha rivoluzionato il costume del nostro Paese.

Il programma delle esequie

- Mercoledì 7 luglio: ore 16.00 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista: - Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis) - Rai di Via Teulada 66 - Teatro delle Vittorie - Rai di Viale Mazzini 14 - Campidoglio (Sala Protomoteca). L'apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca.

- Giovedi 8 luglio: la camera ardente sarà aperta dalle 8 alle 12 e poi dalle ore 18 a mezzanotte.

- Venerdì 9 luglio: alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

L'ultimo desiderio: "Una bara di legno grezzo e un'urna"

Japino ai fan: saluto virtuale a Raffaella

"Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella": sono le parole di Sergio Iapino diffuse via social.

Pausini: lutto nazionale

"Mi piacerebbe molto che il nostro Paese le fosse riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato per noi e nel mondo, dedicandole un doveroso lutto nazionale - twitta Laura Pausini - Il sogno di fare un programma tv io e lei, in Italia e in Spagna, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, non lo potrò più realizzare - scrive la cantante - Ma sono comunque grata di essere nata in questa epoca e averla potuta ammirare, prendere da esempio, idolatrare. Raffaella Carrà è una donna importante per il nostro Paese, per il peso artistico, la sua volontà, l'impegno, il sacrificio, la sua passione. Sempre elegante, mai volgare. Uno 'spettacolo di persona'. Continuo ad essere molto triste - aggiunge Laura Pausini - Ma il suo ricordo per me, anche nella mia vita personale per ciò che ho condiviso con lei, non svanirà mai".

L'omaggio della tv e gli ascolti

Ieri sera è stato molto seguito in tv il lungo omaggio alla mitica Raffaella Carrà: su Rai1 la prima puntata di Carràmba! Che sorpresa, in onda dalle 21.55 alle 23.39, ha registrato 2 milioni 581 mila telespettatori e il 13.78% di share. In precedenza dalle 20.38 era andato in onda Techetechetè Grazie Raffaella che aveva appassionato 4 milioni 509 mila con il 19.5% di share e in seguito un'altra puntata di Techetechetè con 2 milioni 756 mila (12.93%). Anche Blob su Rai3 omaggia la diva del Tuca Tuca: in 975 mila lo hanno seguito con il 5.5% di share. In seconda serata su Rai3 per A raccontare comincia tu il 7.8% di share e 489 mila spettatori mentre su Canale5 per l'omaggio alla Carrà in Speciale Tg5 993 mila telespettatori (21.2%)..