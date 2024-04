Comprendo le preoccupazioni del presidente della Fieg. Forza Italia attraverso il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, ha già dimostrato la sensibilità che il tema richiede. Si tratta di una questione centrale per la qualità della democrazia e del pluralismo informativo e quindi per tutti noi. Agli interventi di sostegno già fatti per il settore, occorre adesso fare di più. Ed è quello su cui si sta già ragionando.