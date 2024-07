Polemiche sul premier Sanchez: ha denunciato per abuso di potere il giudice che indaga su sua moglie

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha esercitato il diritto a rimanere in silenzio davanti al giudice e ha presentato una denuncia contro Juan Carlos Peinado, istruttore dell’inchiesta che vede indagata sua moglie Begoña Gómez per traffico di influenza e corruzione in affari. La querela, presentata dall’Avvocatura dello Stato, è "in difesa dell’istituzione della Presidenza" del governo e ipotizza una "prevaricazione", ovvero un abuso di potere, da parte del magistrato. Il giudice aveva avviato le indagini sulla base di un esposto circa una serie di contratti aggiudicati a imprese che fanno capo all’imprenditore Juan Carlos Barrabes, professore del master dell’Università Complutense che Gómez co-dirigeva. Al centro dell’indagine, due lettere di raccomandazione che sarebbero state firmate dalla moglie del presidente del governo.