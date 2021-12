Roma, 30 dicembre 2021 - Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a due antivirali per curare il Covid. L'autorizzazzione riguarda il molnupiravir (pillola della Merck) e il remdesivir (prodotto dalla Gilead Sciences) per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave.

Tampone rapido: ecco quando Omicron sfugge ai test

Quarantena Covid: le nuove regole

Dosaggio e durata dei trattamenti

La durata del trattamento con molnupiravir consiste nell'assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno per 5 giorni. Il molnupiravir sarà distribuito da parte della Struttura Commissariale alle Regioni dal 4 gennaio e per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell'Agenzia.

La durata del trattamento con remdesivir, che consiste in una somministrazione endovenosa, è di 3 giorni. Anche per questa nuova indicazione è previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio che e' accessibile sul sito dell'Agenzia dal 30 dicembre 2021. Per questo antivirale l'Ema ha recentemente autorizzato un'estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti non in ossigeno-terapia ad alto rischio di Covid-19 grave e il farmaco può essere utilizzato fino a 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Super Green pass: scatta l’obbligo per bus e hotel