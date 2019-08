Lampedusa, 20 agosto 2019 - Dopo 19 giorni in mare la tensione a bordo della Open Arms è altissima. Stamane un migrante si è gettato in acqua. Una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo. Lo racconta su Twitter il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, che sul social scrive: "Sequestrati da 19 giorni". L'uomo, nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa, si è tuffato in mare: la nave si trova davanti a cala Francese, a circa 800 metri dagli scogli a Lampedusa. A recuperare l'uomo sono stati i militari della motovedetta della Guardia costiera. Nella giornata di domenica era accaduto un episodio simile: in 5 si erano lanciati ed erano stati ripescati dagli attivisti della Ong spagnola.

Giorno 19.

Notte delirante e un uomo in acqua.

Prima un'evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è gettato in acqua cercando di raggiungere la terra davanti a lui. Nel mezzo, un donna con atacco di panico.

La situazione è disperata.

— Open Arms IT (@openarms_it) 20 agosto 2019

IPOTESI SPAGNA - Nonostante l'apertura di ieri da parte degli attivisti ad accogliere l'invito iberico che ha messo a disposizione i propri porti alle Baleari per lo sbarco dei migranti, al centro delle preoccupazioni di Gatti e Camps - responsabili di Open Arms - restano le condizioni dei profughi a bordo: "Non siamo in grado di metterci in navigazione verso le Baleari, a bordo c'è ormai una situazione insostenibile. I migranti sono sfiniti, e anche l'equipaggio è allo stremo delle forze. E poi l'imbarcazione avrebbe bisogno di una revisione. Per tutte queste ragioni, l'unico porto sicuro è quello di Lampedusa", ha dichiarato Camps in un'intervista a Repubblica.

LA PROPOSTA DI TONINELLI - Ieri sera, il ministro Danilo Toninelli, ha lanciato una proposta per sbloccare lo stallo della Open Arms. Dopo che l'ong ha "incredibilmente rifiutato" di essere accompagnata in Spagna dalla Capitaneria di porto - scrive il ministro su Facebook - "a questo punto facciamo un ulteriore passo in avanti. Siamo disponibili a portare noi, con la nostra Guardia Costiera, nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms". Toninelli chiede però che Madrid "faccia prima, a sua volta, un passo in avanti e tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave Ong".

SALVINI MANTIENE LA LINEA - "L'Italia non è più il campo profughi d'Europa. Penso che gli italiani abbiano apprezzato la mia gestione della sicurezza. Anche in queste ore con il caso della nave spagnola Open Arms con i finti malati e i finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna", ha commentato Matteo Salvini intervenendo a Radio24.

EVACUAZIONE MEDICA - Nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, nove migranti hanno lasciato la nave della ong a causa di urgenze mediche. Due di loro sono stati ricoverati nel Poliambulatorio per accertamenti. Si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Gli altri sette sono stati sono stati portati, con un pulmino, nell'hotspot. Uno ha la scabbia. A bordo della nave spagnola restano adesso 98 migranti.