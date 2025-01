Novara-Pro Patria, tifoso lombardo precipita nel fossato: è grave

Roma, 25 gennaio 2025 - Un uomo è precipitato dalla balaustra dello Stadio Silvio Piola di Novara oggi pomeriggio mentre assistiva al match tra la squadra padrone di casa e la Pro Patria, valevole per il campionato di Serie C.

La vittima, un 40enne lombardo, è grave. Il tifoso, a fine partita, forse sporgendosi troppo per salutare i suoi beniamini, anche se sconfitti 2-1, è precipitato dagli spalti finendo nel fossato che divide gli spalti dal campo di gioco. Il tifoso era sul parapetto del fossato e forse anche per la pioggia, è scivolato da almeno tre metri, battendo la testa.

L'uomo è stato soccorso dal 118 che gli ha praticato sul posto il massaggio cardiaco, quindi lo ha portato all'ospedale di Novara in rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il Novara sul proprio sito internet ha pubblicatio un comunicato stampa in cui esprime "la propria vicinanza alla società Aurora Pro Patria 1919 per il grave incidente occorso a un proprio tifoso al termine del match disputato oggi al Piola. Per tale motivo e come forma di rispetto, in questo momento di grande apprensione da parte di tutti, il club non ha ritenuto opportuno rilasciare interviste nel post gara".