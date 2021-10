Roma, 9 ottobre 2021 - E' degenerata con scontri e tafferugli la manifestazione dei No Green pass a Roma. Circa 10mila persone si sono radunate a piazza del Popolo per quello che doveva essere un sit-in di protesta. Ma i dimostranti, tra cui anche militanti di Forza Nuova, hanno dato vita a un corteo non autorizzato. Alcuni di loro hanno lanciato sedie contro le forze dell'ordine tentando di accedere a via del Babuino e la polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con cariche.

Assalto alla sede della Cgil

I manifestanti con tanto di striscioni e cori hanno quindi bloccato Ponte Regina Margherita, sedendosi in mezzo alla carreggiata e mandando in tilt il traffico. I 'no Pass' e 'no vax' si sono poi riversati in piazzale Flaminio e sono giunti a Villa Borghese, scontrandosi nuovamente con le forze dell'ordine. Un gruppo è riuscito a passare il cordone in largo Brasile e a giungere in Corso d'Italia davanti alla sede della Cgil e alcuni di loro sono riusciti a entrare. Tra loro ci sono il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l'esponente locale del movimento Giuliano Castellino, che prima parlando alla folla in piazza del Popolo ha gridato: "Stasera ci riprendiamo Roma". Una tapparella è stata divelta, i portoni sono stati aperti attivando l'allarme.

La replica di Landini e la solidarietà di Draghi

I dimostranti hanno chiesto di parlare con il segretario generale Maurizio Landini, che però ha risposto: "L'assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista". Su Twitter, intanto, il sindacato nazionale ha scritto: "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte". A Landini e alla Cgil è giunta la solidarietà del presidente Sergio Mattarella, oltre a quella del premier Mario Draghi e nome di tutto il governo. Bipartisan la condanna del mondo della politica per quanto accaduto.

In marcia verso Palazzo Chigi

Un centinaio di dimostranti, con il volto coperto, ha quindi puntato verso Palazzo Chigi. Il loro avanzare è stato accompagnato da lancio di fumogeni e bombe carta, a cui le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e azionando gli idranti dai blindati. I dimostranti hanno urlato insulti, tra gli altri, contro il presidente del Consiglio, colpevole - a loro dire - di aver dato il via libera al certificato obbligatorio sui luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. I momenti di tensione sono proseguiti: alcune persone hanno raggiunto le transenne che circondano piazza Colonna, su cui si affaccia il palazzo del Governo. Nuovo lancio di oggetti da parte del corteo a cui sono seguite nuove cariche e lanci di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Ma non è finita qui: a più riprese i manifestanti hanno provato a forzare il blocco delle forze di polizia a difesa dei palazzi delle istituzioni, scatenando nuove tensioni e scontri.

Fermi e feriti

Diverse persone sono state fermate e sottoposte ad accertamenti. Secondo quanto si è appreso la loro posizione è al vaglio della polizia. Intanto si registrano anche alcuni feriti tra coloro che hanno cercato di forzare il blocco della polizia.

Notizia in aggiornamento

