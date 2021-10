Roma, 9 ottobre 2021 - Gli scontri e le tensioni durante la manifestazione No green pass - No vax a Roma, con l'assalto alla sede della Cgil, tra le altre cose, ha scatenato le reazioni della politica allo "squadrismo fascista" come è stato etichettato dallo stesso sindacato. "L'assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista", ha tuonato il segretario generale Maurizio Landini che ha convocato d'urgenza per domani alle 10, davanti la sede, "l'assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie".

In un tweet della Cgil Nazionale si legge: "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte".

Al segretario Cgil è giunta una telefonata del presidente del Consiglio Mario Draghi che "condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il premier ha voluto ribadire che il governo "prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico". Poco dopo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al segretario generale della Cgil per esprimergli solidarietà dopo l'assalto al palazzo della Cgil.

Solidarietà al sindacato, e alle forze dell'ordine, è arrivata anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che sui social ha scritto: "Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine per le violenze odierne".

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook condanna la violenza: "Questi non sono manifestanti, sono delinquenti. Massima vicinanza alle Forze dell'Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa".

Ferma anche la condanna del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà: "La violenza #nogreenpass che sta scuotendo le strade di Roma è ingiustificabile. L'assalto al cuore delle istituzioni, alla Cgil e le minacce ai giornalisti sono indegni. La mia ferma condanna e solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil. Non ci lasciamo intimidire".

Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra: "Solidarietà alla Cgil e a Maurizio Landini per il grave attacco squadrista di oggi alla sede nazionale della Cgil. Occorre respingere uniti, istituzioni, partiti e società civile questo clima di odio e di intimidazione contro il sindacato che nulla ha a che fare con la democrazia". Stesso concetto espresso dal segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa: "Non c'e' margine di mediazione quando si decide di assaltare la sede di un sindacato come quello della CGIl e quando si aggrediscono le forze dell'ordine. Non c'è margine di alcun dialogo con chi manifesta violenza''.

Contro i neo fascisti punta il dito il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti: "Ancora una volta si conferma che dietro i cosiddetti no vax si nasconde qualcosa di vecchio e conosciuto da tempo: culture antidemocratiche, pulsioni violente e gruppi neofascisti. Fatti ancora più gravi perché inoltre alimentano e strumentalizzano paure". E invita alla condanna della violenza tutte le forze politiche: "Penso che tutti, proprio tutti ora debbano riflettere: non ci sono mezze misure, bisogna con nettezza condannare e prendere le distanze da tutto questo. Attendiamo fiduciosi. Il silenzio è complicità".

Condanne ai fatti di Roma anche dalla destra: "Non c'è spazio nel nostro Paese per i violenti #NoGreenPass. Quello che sta accadendo in questo momento a Roma è inaccettabile. Forze dell'ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto! ", il tweet di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Sempre sui social arriva il commento negativo di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie: "Manifestare è una cosa; attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. Non c'è spazio per i violenti. La risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil".

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: "Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini". Per la Meloni la violenza rischia di mettere in secondo piano i veri scopi della protesta: "Solidarietà anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili".

L'ex premier Giuseppe Conte, leader M5s: "Le derive violente della manifestazione di Roma contro il green pass sono davvero molto preoccupanti. Scontri con la polizia, strade bloccate e addirittura l'assalto alla sede della Cgil. Quella di oggi a Roma è la pagina di uno squadrismo pericoloso e violento. Manifestare il proprio dissenso è legittimo, avere dubbi e paure comprensibile, usare la violenza è inaccettabile".

