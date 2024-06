Morto il medico-star tv. Giallo su un’isola greca

Il noto medico e presentatore tv britannico scomparso sull’isola greca di Simi, Michael Mosley, è stato trovato morto ieri mattina in una zona rocciosa vicino al mare. Mosley, 67 anni e pioniere del digiuno intermittente, non aveva dato più notizie di sè da mercoledì scorso, dopo che era uscito nel pomeriggio per una passeggiata lungo la costa. Il sindaco di Simi, che ha scoperto il corpo con una troupe tv per caso: "Non è chiaro se abbia avuto un incidente o se si sia sentito male".