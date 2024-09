Morgan chiede la giustizia riparativa

LECCO

"Mi sento un perseguitato, ho perso tutto. Sono qui con le migliori intenzioni". Il cantautore Morgan, al secolo Marco Castoldi, cerca di uscire da una vicenda giudiziaria che lo vede nel ruolo dell’accusato di stalking. La vicenda contrappone Morgan e l’ex fidanzata Angelica Schiatti. L’artista è accusato di aver perseguitato, tra il 2020 e il 2021, la ex compagna e di averla minacciata di diffondere video erotici. "È bastato un mio post sui social per scatenare il putiferio – la difesa di Morgan –. Ho proposto le mie scuse anche in maniera formale per il linguaggio usato e gli atteggiamenti legati a un periodo particolarmente difficile della mia vita".

Ieri si è svolta la prima udienza del processo per stalking a carico del cantante. I difensori di Morgan hanno depositato istanza di giustizia riparativa, il pm non si è opposto.

Ma i legali di parte civile si sono detti contrari: "Presenteremo una memoria in cui esprimeremo contrarietà e chiederemo al giudice se, per un reato così grave, possa essere applicata la giustizia riparativa". La decisione è attesa per il 27 settembre.

Angelo Panzeri