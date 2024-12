Moncalieri, la morte dei coniugi avvolta nel mistero: manca l’arma e il movente

Torino, 17 dicembre 2024 - Sta tingendosi di giallo la morte dei due coniugi di Moncalieri, trovati senza vita ieri sera alle 20 nel garage della loro villetta in strada Chisola 6. Anche se la prima ipotesi resta l'omicidio - suicidio: la 61enne Antonella Tarabra è stata trovata senza vita con ferite compatibili con un'arma da taglio e Emanuele Tuninetti, 69 anni, impiccato nella stesso luogo, la morte dei coniugi al momento resta un mistero.

Manca l’arma del delitto

Infatti manca ancora un'arma o un oggetto compatibile con le ferite della vittima. Come sembra mancare anche un movente, visto che nel garage non sono stati ritrovati biglietti con spiegazioni del gesto estremo, e amici, parenti e vicini, hanno riferito agli investigatori che tra i due non c'erano dissidi, problemi di natura economica o gravi malattie.

Trovati senza vita dal fratello della donna

A trovare i cadaveri, nella villetta in mezzo alla campagna, nella frazione di Tetti Rolle, quasi al confine con Vinovo, è stato un parente della coppia, che si era allarmato quando non aveva ricevuto risposta alle sue telefonate. Erano attesi a casa della mamma della donna. Quando il fratello di lei non è riuscito a raggiungerli telefonicamente si era recato a casa loro dove, aperto il garage, ha trovato i cadaveri.

Le indagini continuano

Le indagini, coordinate dal pm Valerio Longi, quindi continuano e gli investigatori stanno esaminando anche la vita della coppia, agricoltori che fino a pochi anni fa vendevano i loro prodotti ai mercati generali.