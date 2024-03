Migranti soccorsi dalla Ocean Viking: “Almeno 60 morti durante il viaggio”

Roma, 14 marzo 2024 - Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee, che ieri li ha soccorsi nel Mediterraneo centrale. "I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati - scrive la Ong in un tweet - Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando la barca alla deriva senza acqua e cibo. I sopravvissuti dicono che almeno 60 persone sono morte durante il viaggio, tra cui donne e almeno un bambino”.

Due dei 25 sopravvissuti soccorsi dalla Ocean Viking sono stati evacuati dalla Guardia Costiera italiana nel corso della notte e trasportati in ospedale in Sicilia: i due, secondo quanto afferma Sos Mediterranee, sono svenuti a bordo della nave e il personale medico a bordo non è riuscito a rianimarli. È così scattata la procedura di evacuazione medica da parte della Guardia Costiera.

Altri 107 sbarcati a Lampedusa

Nuovi sbarchi di migranti si sono registrati a Lampedusa: in 107 sono approdati fra la maggiore delle Pelagie e l'isolotto di Lampione. Due imbarcazioni, con a bordo 8 e 54 persone, sono state avvistate e soccorse dalle motovedette della guardia di finanza. Tre gruppi di migranti, invece, composti da 7, 17 e 21 tunisini, sono stati invece rintracciati sull'isolotto di Lampione. Fra loro anche una donna e sette minori. Il primo gruppo ha riferito di essere partito, con un gommone, da Mahdia, mentre gli altri due gruppi da El Shaba, pagando una cifra compresa da mille a 2500 dinari tunisini. Infine gli ultimi arrivati, i 54 bengalesi ed egiziani, hanno usato una barca di legno di 8 metri per la traversata e hanno riferito ai soccorritori di essere salpati da Zuwara, in Libia.