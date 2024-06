Giallo a Messina, ragazzo di 19 anni trovato morto in strada: ucciso da un solo colpo di arma da fuoco

Messina, 2 giugno 2024 – Messina si sveglia sotto choc: Michele Lanfranchi, un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto la scorsa notte nel rione Giostra, su un marciapiede di via Michelangelo Rizzo. Sul collo una evidente ferita da arma da fuoco. La situazione è ancora confusa e non sono stati resi noti ulteriori dettagli, la ricostruzione dell’accaduto resta frammentaria. Al momento tutte le piste sono aperte, gli investigatori della Squadra Mobile indagano a tutto campo sia per un possibile omicidio, ma non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario. L’arma è stata trovata accanto al corpo, a uccidere il ragazzo sarebbe stato un solo colpo.

Secondo la polizia, il giovane potrebbe essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull'arma. Il 19enne aveva precedenti per spaccio di droga.