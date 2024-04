Messina Denaro e quelle false identità sui social: ecco come si faceva chiamare

Marsala (Trapani), 22 aprile 2024 - Medico single: così si presentava sui social il boss della mafia Matteo Messina Denaro. Naturalmente sotto falso nome.

Su Facebook era il chirurgo “Francesco Averna”, in tasca una prestigiosa laurea conseguita alla Bocconi di Milano. E la foto del profilo? Un bel cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo. Follower selezionati: 5 amici in totale e molte pagine seguite tra cui pub, ristoranti e locali di Campobello di Mazara. Non è possibile visualizzare eventuali contenuti pubblicati.

Matteo Messina Denaro è stato arrestato a gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza

Su Instagram invece si faceva chiamare “f.averna”. Un profilo chiuso, blindato, proprio come il precedente, in cui non è possibile vedere alcuna informazione pubblica a parte la foto del cagnolino bianco con il fazzoletto blu e la scritta “medico” sotto il nome “Francesco Averna 17” . L’attività, su questo fronte, sembra essere stata maggiore, infatti il boss seguiva ben 443 profili e veniva seguito a sua volta da 71 persone.

Le tante identità di Matteo Messina Denaro

Sono almeno due le false identità usate durante la latitanza da Matteo Messina Denaro. Lo hanno scoperto i pm della Dda di Palermo che continuano a indagare sui favoreggiatori del boss. Andava con Andrea Bonafede, uno dei suoi fiancheggiatori, a farsi fare tatuaggi a Palermo. Queste novità verranno usate dai pm nell’appello della sentenza a carico di Andrea Bonafede, condannato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato.

L’arresto del boss

