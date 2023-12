Martellate alla moglie. Poi si dà fuoco e muore

La lite, le martellate e il fuoco. È la tragica sequenza del tentato omicidio e suicidio di una coppia di anziani di Varedo (Monza), che si è conclusa con la morte di Luciano Ruger, 85 anni, che si è dato fuoco in un giardinetto pubblico dopo aver colpito a martellate in testa la moglie 79enne, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Monza.