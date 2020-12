Roma, 15 dicembre 2020 - La curva epidemica risale e il numero dei morti per Coronavirus in Italia oggi è ancora "drammatico": 846 decessi "significa che il numero di persone infettate è veramente elevato in questi due tre mesi". A commentare i dati del bollettino quotidiano sul Covid è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che aggiunge: "Ricevo mail un pò minacciose e rinfacciano alla sanità di rallentare l'economia, ma a rallentare è il virus non le misure: anzi le misure parzialmente restrittive come ora hanno tenuto bassa la circolazione del virus e hanno permesso delle attività. Se non si prende alcun provvedimento alla fine saremo costretti a fare il lockdown generale, che è quello che si vuole evitare".

Visti i dati delle ultime settimane, "credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori", prosegue Rezza. Ciò perchè, continua, "l'incidenza dei casi è ancora molto elevata" e "siamo ancora sopra la soglia critica per l'occupazioone dei posti in terapia intensiva e di area medica" e "continua a preoccupare anche l'elevato numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva (+199)".

Sul vaccino, invece, "nella prima fase è previsto che si vaccinino gli operatori sanitari e credo che in questo caso l'adesione sarà più elevata e il problema sarà avere tanto vaccino a disposizione - spiega l'esperto -. Oltre a loro verrà vaccinato anche il personale delle Rsa e si inizierà a vaccinare anche la popolazione anziana nelle Rsa. Poi la campagna procederà vaccinando prima gli anziani". In linea generale "è partito il Regno Unito e gli Usa e penso che presto partirà l'Ue con le vaccinazioni e penso sarebbe bello partire almeno insieme a Francia e Germania". Rezza ha poi chiarito che "non è stato fatto nessuno sconto. I vaccini verranno resi disponibili nel nostro Paese e nel resto d'Europa solo quando la sicurezza e l'efficacia saranno dimostrati".