Roma, 16 dicembre 2020 - Il bollettino del ministero delle Salute con i dati aggiornati sull'epidemia di Coronavirus in Italia arriva oggi in un giorno decisivo per le nuove misure restrittive che saranno adottate dal governo per le festività di Natale. Stretta inevitabile visto che gli ultimi dati (qui il bollettino del 15 dicembre) non lasciano tranquilli soprattutto perchè la curva dei morti resta altissima e in generale la curva dei contagi cala troppo lentamente. Dunque sarà importante verificare come stanno le cose oggi.

Per quanto riguarda l'impatto sugli ospedali, scende al 35% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ancora l'5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti, dove calano al 42% i posti letto Covid, ovvero il 2% oltre la soglia critica, che viene superata da 5 regioni in meno rispetto a una settimana fa.

Sul fronte del nuovo Dpcm Natale, il governo sembra orientato a ipotizzare addirittura una zona rossa nazionale. E d'accordo c'è il governatore del Veneto, Luca Zaia, preoccupato dai dati negativi della sua regione da molto giorni. Oggi è giornata di vertici: prima governo-Regioni poi Conte-capidelegazione della maggioranza.

Intanto c'è un primo punto fermo per quanto riguarda la campagna di vaccinazione: l'Italia è pronta a partire subito dopo Ntale. Le prime dosi del vaccino Pfizer arriveranno dopo l'autorizzazione dell'Ema. Decisa la ripartizione regione per regione.

All'estero intanto, la Germania fa segnare un record di morti (952) nel primo giorno del lockdown duro. Anche Londra entra in una fase di lockdown rigoroso. L'ex moglie dell'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ha rivelato di aver donato quasi 4,2 miliardi di dollari a 384 organizzazioninegli ultimi quattro mesi, per aiutare ad affrontare le ricadute della pandemia.

I dati Covid di oggi

Qui i dati aggiornati non appena pubblicati.

La tabella in Pdf

Qui la tabella con i dati regione per regione non appena disponibile.

Le regioni / Veneto

Continuano ad essere negativi i dati del Veneto. Sono 3.817 i nuovi contagi e 77 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell'epidemia sale così a 200.607, il numero dei decessi a 5.069. Cala leggermente la pressione sugli ospedali: in area medica sono ricoverati 2.945 malati Covid (-6), in terapia intensiva 372 (-1). Gli attuali positivi sono 94.225 contro i 92.690 di ieri (+1.535). Le persone guarite dal virus sono 101.313.

Toscana

In Toscana sono 489 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 113.610 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano 47 nuovi decessi: 22 uomini e 25 donne con un'età media di 81,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 3 a Prato, 4 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 7 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 10 a Arezzo, 1 a Grosseto, 2 residenti fuori Toscana.

Marche

Sono 480 i positivi al coronavirus nelle Marche sulla base di 1.914 tamponi molecolari. di Ancona, 117 in provincia di Macerata, 116 in provincia di Pesaro-Urbino, 47 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione.

Umbria

Altri 17 ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, oggi 317, 47 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 169 nuovi casi, 26.587 totali, 400 guariti, 21.723, e sei morti, 541. Gli attualmente positivi continuano a scendere e sono ora 4.323, 237 in meno.

I tamponi analizzati sono stati 3.161, 463.909, con un tasso di positività del 5,34 per cento, leggermente superiore del 4,1 per cento di ieri.

Alto Adige

In Alto Adige sono sempre molto alti i dati del contagio. I decessi registrati ieri sono stati 11. Le persone morte da inizio pandemia sono 668. Nelle ultime 24 ore le nuove positività sono state 388.

Le altre regioni

In Basilicata ieri sono stati processati 1.405 tamponi, di cui 107 (e fra questi 95 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata non sono stati registrati decessi. In Abruzzo sono stati registrati 257 casi e 12 nuovi decessi.

Le altre notizie di oggi

Tamponi rapidi in farmacia: Lombardia pronta a partire

Battiston: "Basta zona gialla in Veneto"