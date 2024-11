Influenza aviara negli Stati Uniti, rilevato il primo caso pediatrico. Bassetti: sarà la prossima pandemia

"Il primo caso pediatrico di influenza aviaria negli Usa (in California, ndr) deve fare tutti riflettere, anche perché da come dicono i Cdc, sembra che questo bambino o bambina si sia contagiato attraverso un volatile, quindi non è un contagio come gli altri registrati negli Stati Uniti in questo 2024, che erano per la maggioranza casi di allevatori – spiega l’infettivologo Matteo Bassetti –. Questo virus sta continuando a cambiare, sta continuando a mutare, 55 casi negli Stati Uniti in questo 2024 ci fanno dire che per l’H5N1 è la più grande epidemia che si era mai vista dal 1997, quando è stato descritto per la prima volta a Hong Kong l’H5N1, e fu chiamata influenza aviaria". Che conclude: "Sul fatto che la prossima pandemia sarà quella dell’H5N1 potrebbe non esserci dubbio, si tratta di capire quando sarà la prossima pandemia".