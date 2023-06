Incidente sulla Statale Agrigento-Caltanissetta: auto a fuoco, morti due anziani

Agrigento, 9 giugno 2023 – Due anziani sono morti carbonizzate in un incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del secondo bivio per Favara, al km 18,600. Le vittime sono Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara e la compagna Calogera Stella di 70 anni. I due hanno perso la vita dopo che la loro auto è andata a fuoco in seguito a uno scontro con un’altra vettura.

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente: la vettura, una vecchia Fiat Panda, sulla quale viaggiava la coppia, sarebbe stata tamponata da un'Audi A3. Dopo essersi ribaltata più volte, la Panda si è incendiata. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il conducente dell'Audi A3 ha riportato lievi ferite ed è in stato di choc.

La Statale verso Agrigento, anche conosciuta come ‘Strada degli scrittori’, è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione nord. A intervenire anche il personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.