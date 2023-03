Il nuovo corso Pd Schlein rompe il tabù "Giusto liberalizzare le droghe leggere"

di Elena G. Polidori

L’aveva detto durante la campagna congressuale e ieri l’ha ripetuto nelle vesti di segretario, schierando di fatto ufficialmente il Pd. Partecipando all’incontro organizzato da Libera contro le mafie, Elly Schlein ha spiegato la sua posizione senza reticenze: "Penso che la legalizzazione della cannabis sarebbe un buon modo di combattere le mafie e la criminalità organizzata". Dove la cannabis è stata legalizzata - ha poi proseguito parlando su Rai 2 - come negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c’è un uso più consapevole, che non è un incentivo all’utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada". Anche se, sempre secondo Schlein, l’attuale maggioranza di governo vorrebbe riportare l’Italia "indietro sui diritti". E in merito alle famiglie arcobaleno, il tema caldo del momento, "bisogna lottare di più perché la pressione che è stata fatta sul Comune di Milano e adesso anche sul Comune di Padova di smettere di trascrivere" gli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali "è frutto dell’ideologia che guida questa maggioranza".

Parlando del suo nuovo incarico alla guida del Pd, Schlein ha raccontato di avere "ansia da prestazione" per il ruolo che ricopre, "sentiamo una grande responsabilità di costruire l’alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd - ha proseguito - e il clima è molto cambiato, si è risvegliata la speranza". Per questo, ha concluso, "sto bene, è un periodo molto bello, intenso, sicuramente non ci siamo ancora fermati dalla notte delle primarie. C’è stata una partecipazione straordinaria – ha ricordato – con oltre un milione di persone e non era scontato, venivamo da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti e si è risvegliata una speranza".

Ieri per la prima volta sono circolate alcune fotografie della segretaria Pd insieme alla compagna. Lei si chiama Paola e Diva&Donna è riuscita a rubare, tra i vari scatti, anche un primo piano, un volto incorniciato da lunghi capelli scuri chiusi in un cappello di lana. Sono foto "scattate tra Livorno e Firenze" — secondo quanto scritto dal settimanale — , la leader del Pd è in compagnia di una donna "ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico". La donna "tiene al guinzaglio il suo cane. Entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi". Pare che la coppia viva insieme a Bologna, anche se - si dice - stanno cercando casa a Roma.

La leader del Pd, in passato, ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne, ma ha sempre custodito gelosamente la sua privacy, concendendo pochissimo alla curiosità dell’opinione pubblica: "In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta".