Giorgia Meloni gioca a biliardino con i soldati e pranza nella mensa del contingente italiano in Libano

Roma, 28 marzo 2024 - "Sono venuta qui oggi soprattutto a dire grazie, a nome dell'Italia per aver scelto di aver indossato una divisa", Giorgia Meloni ha fatto visita al contingente italiano in Libano della missione Unifil. E dopo aver ringraziato i militari alla base 'Millevoi' di Shama, sottolineando l'importanza della loro missione, ha trovato il tempo per pranzare in mensa e anche per fare un tuffo di gioventù giocando con i militari una partita a biliardino.

Giorgia Meloni alla mensa della base

La premier ha passato in rassegna le truppe, il contingente le ha donato un mazzo di rose bianche e rosse, che con le foglie verdi formano il tricolore e un uovo di Pasqua, poi il pranzo nella mensa della base con i soldati italiani. Quindi la premier si è messa in porta per una tradizionale sfida a biliardino, tra lo stupore e l'allegria dei soldati. A fine visita non è mancata la foto di gruppo con la bandiera italiana e una con le soldatesse del contingente.