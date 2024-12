Gabriele De Cicco, chi è il 19enne ucciso con 10 colpi di pistola a Sannicandro di Bari

Bari, 18 dicembre 2024 – Lo hanno crivellato di colpi, almeno 10, sparati a distanza ravvicinata sul volto della vittima, il 19enne Gabriele De Cicco. I killer, uno o più, hanno agito per uccidere, incuranti della presenza di altre persone sul posto. I carabinieri stanno cercando di identificare chi ha freddato il 19enne con diversi colpi di pistola, ieri sera in corso Vittorio Emanuele III, a Sannicandro di Bari. Sul luogo del delitto sono stati repertati circa dieci bossoli. Ma sarà l’autopsia, che la procura disporrà nelle prossime ore, a rivelare quanti colpi siano stati mortali. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

De Cicco è stato ucciso intorno alle 20,45 nelle vicinanze di un OpenShop24. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato avvicinato da uno o più individui, che hanno aperto il fuoco nonostante la presenza di numerose persone, che hanno udito distintamente gli spari. Non ci sarebbero però, al momento, testimoni oculari in grado di fornire dettagli sull'identità dell'autore. Per questo, saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e già al vaglio degli inquierenti.

De Cicco, pur non avendo precedenti penali, era noto alle forze dell'ordine. Dinamica e movente restano ancora da accertare, ma gli investigatori, coordinati dalla pm Larissa Catella, non escludono la pista legata ad una piccola vendetta connessa al traffico di stupefacenti, né un collegamento con un altro episodio violento avvenuto scorso marzo. In quel caso il fratello 16enne di De Cicco, era stato arrestato per aver sparato a un 22enne pregiudicato, Angelo Michele Di Turi, durante una lite legata presumibilmente allo spaccio. La madre del 16enne era stata coinvolta e arrestata come complice. Gli inquirenti ora cercano di capire se l'omicidio di De Cicco sia da inquadrare come risposta a quell'episodio.