Incidente sulla Circumvesuviana. Un treno ha impattato contro un frigorifero lasciato all’altezza di un passaggio a livello di via Crapolla a Pompei. Lo stesso dove, circa dieci giorni fa, fu abbandonata una vasca da bagno. In quell’occasione il macchinista riuscì a frenare. Non è andata così, purtroppo, in quest’occasione. Nessun ferito ma tanta paura per l’uomo alla guida del convoglio e alcuni passeggeri. L’ente che gestisce la linea (Eav)

ha commentato: "Si tratta di delinquenti".