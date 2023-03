Ex Jugoslavia e Iraq, polemiche e inchieste

Le armi perforanti contenenti uranio impoverito – bombe o granate per tank – restano in dotazione a diversi Paesi, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati: come in ex Jugoslavia o in Iraq, da parte delle forze Usa e alleate. L’uranio impoverito è il materiale che rimane quando la maggior parte della forma altamente radioattiva dell’uranio è stata rimossa dal minerale. Allo stesso tempo è tossico è può rappresentare una minaccia per la salute umana se entra nel corpo. Quando un proiettile colpisce il bersaglio ed esplode, piccole particelle di uranio possono essere inalate.