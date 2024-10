Dramma in allenamento. L’azzurrina dello sci cade: "È in grave condizioni"

Su quella pista non doveva nemmeno esserci. Ma il destino e il caldo che tormenta le nevi svedesi hanno portato la giovane promessa azzurra dello sci, Matilde Lorenzi, fino alla Val Senales (in Alto Adige), dove ieri è rimasta ferita in modo gravissimo dopo una caduta in allenamento. La 19enne torinese, tesserata per il Centro sportivo esercito, tra le punte di diamante della terza squadra nazionale, stando a una prima ricostruzione stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e ha perso contatto con il manto nevoso, per poi impattare violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno dei due sci si sarebbe sganciato e la giovane atleta sarebbe finita fuori pista riportando traumi in diverse parti del corpo.

Rapido l’intervento degli allenatori presenti e dei sanitari, oltre ai carabinieri di Selva val Gardena, raggiunti poco dopo dai colleghi della stazione di Senales, che si sono occupati dei rilievi. Nel frattempo Lorenzi è stata intubata e poi trasportata in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove si trova ricoverata in rianimazioni in "condizioni critiche e preoccupanti" (le dichiarazioni del primario riportate da TgR di Bolzano) e in prognosi riservata. Cresce l’apprensione nell’ambiente del Circo Bianco per le condizioni della stellina azzurra. Poche le notizie filtrate dall’ospedale di Bolzano, pare che la ragazza sia stata operata, ma non si conoscerebbero gli esiti dell’intervento, mentre i social ieri esplodevano di apprensione e auguri di pronta guarigione alla 20enne torinese.

Quanto alle imprese sportive Matilde si è messa in luce in questi anni con il titolo italiano assoluto e quello giovanile in supergigante a Sarentino. Sempre l’anno scorso, si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa. Matilde in questi giorni avrebbe dovuto trovarsi in Svezia col tecnico Gianluca Grigoletto, per fare gigante, ma il caldo eccessivo lasciava spazio solo alle sessioni di slalom. Per questo motivo è stato deciso di puntare ancora sulla velocità e raggiungere le discesiste in Val Senales, dove è avvenuto l’incidente. Sotto la lente sono finiti già da subito i parametri di sicurezza sul tracciato e dell’impianto di risalita. Da quanto si apprende, gli standard sono stati rispettati così come le protezioni lungo la pista sono state poste in modo corretto. Viene perciò esclusa anche una eventuale responsabilità dei gestori dell’impianto di risalita. Non vi sarebbero nemmeno ipotesi di reato e quindi – da prassi – non dovrebbe essere nemmeno aperta un’indagine sull’accaduto. Pare quindi che si sia trattato di un incidente: un’ipotesi avvalorata anche dalle dichiarazioni dei testimoni oculari ascoltati dai carabinieri.

Non solo neve (e una sorella sciatrice, Lucrezia): Matilde è appassionata anche di fotografia. "Da grande vorrei continuare la mia carriera sciistica ma anche fare la modella o qualcosa che sia riferita alla fotografia", scrive sul suo profilo social. Dove si legge anche: " Lo sci mi ha insegnato a competere, ad essere felice, a dare il meglio di me. Quando si vede una pista tanto ripida si pensa sempre ‘mamma mia la devo proprio fare’, poi invece si rivela una cosa divertente, perché sciare è sempre divertente". E tutti i tifosi del Circo bianco si augurano di rivederla presto in pista.

