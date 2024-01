Donne trovate morte nell’Agrigentino, ipotesi duplice omicidio. Una era in un lago di sangue

Agrigento, 5 gennaio 2024 – Una è stata trovata carbonizzata, l’altra riversa in un lago di sangue. È un’alba drammatica quella di Naro (Agrigento), dove due donne sono state rinvenute prive di vita in due abitazioni diverse situate a poca distanza l’una dall’altra. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento. Il cadavere della seconda era in una pozza di sangue nella propria abitazione in via Da Vinci. Entrambe le vittime sono di origine romena, con il passare delle ore prende piede tra gli inquirenti l’ipotesi di un duplice omicidio.

Al lavoro da notte inoltrata i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella che coordina l’indagine.

Nella caserma di Naro vengono sentite in queste ore alcuni connazionali delle vittime che si ritiene possano essere coinvolte nella morte delle due donne. Al momento, come sei apprende, non sarebbero stati emessi fermi. Si cercano collegamenti tra le due donne.