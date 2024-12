Due dispersi sul Gran Sasso, scattano le ricerche: uno è ferito

L’Aquila, 22 dicembre 2024 – Paura in quota. Due persone, di cui non si conoscono ancora le generalità, risultano disperse sul Gran Sasso, una di loro sarebbe anche ferita. Le ricerche, partite non appena è arrivata la segnalazione, sono rese particolarmente complesse dalle avverse condizioni meteorologiche. Al momento il vento in quota supera i 100 chilometri orari, rendendo possibile il sorvolo dell’area in elicottero.

Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati a causa di ghiaccio e neve presente in abbondanza all'interno della Valle dell'Inferno, sotto Monte Aquila a quota 2.400 metri. I due, secondo quanto emerso, volevano raggiungere la vetta del Corno Grande, a quota 2.914.

Le squadre di volontari del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo e i militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle, proseguono a piedi le operazioni di soccorso in quanto il vento forte in quota non rende possibile il sorvolo degli elicotteri. Ed è corsa contro il tempo per cercare di rintracciare i due escursionisti prima che cali la notte e le temperature sui abbassino ulteriormente.