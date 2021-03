Roma, 31 marzo 2021 - Erano in vacanza con i genitori, giocavano per strada, s'incamminavano verso la scuola sotto gli occhi della mamma. Sembravano al sicuro, protette. Ma in un attimo il nulla le ha inghiottite. Sono le bambine scomparse. Da Denise Pipitone a Maddie, da Angela Celentano (caso archiviato nel 2020) a Alessandra Sandri, che aveva 11 anni.

Alessandra, sparita 46 anni fa

Bisogna tornare indietro a una mattina del 1975, era il 7 aprile. A Bologna pioveva. Sandra è scesa dall'autobus insieme alla mamma Marisa, l'ha salutata alla fermata, il rito di sempre. Poi si è incamminata verso la scuola. Ma non è mai arrivata. Quarantasei anni di strazio e dolore, in mezzo la pista dei pedofili. Indagine per omicidio ma il corpo non è stato mai ritrovato.

Il dolore delle famiglie è identico, a tutte le latitudini. Il bisogno di riempire il vuoto con le campagne sui social, perché chiunque nel mondo abbia notizie si faccia avanti. Ma tante volte si sono rivelate false piste.

Il caso di Angela Celentano

Come quando nel 2010 si fece viva dal Messico una certa Celeste Ruiz. Scrisse ai genitori di Angela Celentano, giurò di essere quella figlia sparita a tre anni durante una gita sul Monte Faito, era il 10 agosto 1996, c'erano mamma, papà e altre decine di persone della comunità evangelica di Vico Equense (Napoli). Bastò la prova del dna per capire che non era vero niente.

Denise Pipitone, la storia

La stessa prova che oggi attende Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Ieri sera nel blog l'ultimo post. Cauta speranza per quella giovane donna russa che è andata in tv a raccontare di essere stata rapita da bambina. Stessa età che avrebbe Denise, 20 anni; una somiglianza significativa proprio con Piera. Che scrive, assieme al babbo della bambina Pietro Pulizzi: "Rimaniamo con i piedi ben saldati a terra, chiediamo ulteriori verifiche attraverso il dna, ringraziamo tutti per la vicinanza".

Denise non aveva ancora 4 anni. La mattina del primo settembre 2004 era con la nonna materna, giocava nel garage cucina della casa di Mazara del Vallo (Trapani). Verso mezzogiorno scompare in strada, svolta l'angolo per inseguire un cuginetto. Una zia della bambina dice di averla vista per l'ultima volta alle 11.45. Fa capolino e poi torna verso casa. Ma non arriverà mai. Da allora segnalazioni e sospetti, la mamma denuncia da sempre un clima di omertà.

La vicenda di Maddie MacCann

Era invece in vacanza in Portogallo con la famiglia la piccola Maddie, come tutti chiamavano Madeleine MacCann. Aveva 3 anni. La sera del 3 maggio 2007 i genitori, medici, andarono a cena a cento metri dal bungalow dove alloggiavano. La bimba dormiva con i fratellini. Alle dieci di sera, quando rientrarono, mamma e papà trovarono la finestra della camera spalancata, la bimba non c'era più. L'orrore porta in Germania, nel giugno 2020 la procura federale annuncia che pedofilo 43enne è sospettato dell'omicidio e del rapimento della piccina. Che sarebbe morta poco dopo.