"Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede una cauzione di 5mila euro per i migranti che chiedono l’asilo, "con una gradazione dell’importo, valutando caso per caso". Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A proposito dei numeri legati ai flussi: "Da sei mesi il flusso si è ridotto. Le iniziative messe in campo funzionano".