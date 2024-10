Crisi idrica in Sicilia. Schifani: ora i dissalatori

Punta sul riutilizzo dell’acqua del mare il governatore siciliano Renato Schifani che, a fronte di una crisi idrica senza precedenti (in alcuni rioni l’acqua non arriva da 32 giorni) che ha portato a turnazioni nel rifornimento in quasi tutta la Sicilia, torna a parlare di dissalatori. "Con la desertificazione e le mutazioni climatiche dobbiamo cominciare a guardare al riutilizzo delle acque del mare. Dubai ed Emirati vivono di questo, lì non piove mai". Ma esponenti di Legambiente sono contrari.