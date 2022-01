Roma, 22 gennaio 2022 - Atteso tra le 17 e le 18 il bollettino Covid di oggi sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo alcuni esperti siamo su una sorta di picco allargato - un plateau - di contagi, con Omicron che ha fatto schizzare drasticamente il numero dei nuovi casi nell'ultimo mese. Si attende ora con fiducia, tenendo sempre alta la guardia, la discesa della curva. Segnali incoraggianti arrivano dai dati di ricoveri e terapie intensive, la cui crescita sembra aver leggermente frenato rispetto alle scorse settimane. Resta elevato il numero dei morti, anche ieri vicini a quota 400.

Sommario

Diffuso oggi il report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che evidenzia come dal 24 agosto scorso al 9 gennaio 2022 siano stati segnalati 108.886 casi di reinfezioni, pari a 2,7% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni (3,2%) risulta stabile rispetto alla settimana precedente (3,4%). Una probabilità che risulta più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose e negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Nello stesso report si sottolinea come il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 sia di 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato è di 248,5 ricoveri per 100.000 abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri per 100.000 dei vaccinati con dose booster (circa 12 volte più alto), mentre il tasso di mortalità è di 52,9 decessi per 100.000 nei non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con booster, circa 33 volte più alto. Notizie contrastanti giungono dall'estero dove l'Irlanda ha revocato oggi le principali restrizioni anti Coronavirus. La Germania invece è nel pieno di un'ondata Omicron, avendo quadruplicato i contagi in soli 5 giorni.

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati diffusi dal ministero della Salute e la tabella Pdf.

News dalle Regioni / Veneto

Il Veneto registra 18.773 nuovi contagi al Covid nelle ultime 24 ore, un dato un leggero calo (19.117 quello di ieri) e 38 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 993.986, quello dei decessi a 12.926. Comincia a scendere il numero delle persone positive e in isolamento a casa, 277.831 (- 1.426), mentre è significativa la frenata dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 1.744 (-21), in terapia intensiva 189 (-14).

In Toscana sono 653.343 i casi di positività al Coronavirus, 12.190 in più rispetto a ieri (5.032 confermati con tampone molecolare e 7.158 da test rapido antigenico) con un'età media di 35 anni. Si registrano altri 24 decessi, che portano la Toscana sopra quota 8.007 decessi da inizio pandemia. In aumento i ricoveri: sono 1.475, 10 in più rispetto a ieri, di cui 122 in terapia intensiva, 3 in meno. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 466.622 (71,4% dei casi totali), gli attualmente positivi sono oggi 178.714, -0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 177.239 persone sono in isolamento a casa o risultano prive di sintomi (1.684 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 50.917 (4.976 in più rispetto a ieri, più 10,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva. Riguardo alle singole province, Firenze registra 3.930 casi in più rispetto a ieri, Prato 827, Pistoia 1.067, Massa Carrara 432, Lucca 1.063, Pisa 1.463, Livorno 1.271, Arezzo 918, Siena 645, Grosseto 574.

Oggi in Puglia sono stati registrati 43.295 test per l'infezione da Covid-19 e rilevati 7.902 nuovi casi: 2.461 in provincia di Bari, 863 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 660 in quella di Brindisi, 1.317 in provincia di Foggia, 1.475 in provincia di Lecce, 1.024 in provincia di Taranto nonchè 70 residenti fuori regione e 32 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 11 decessi. Attualmente sono 143.357 le persone positive, 699 sono ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 534.537 a fronte di 7.194.602 test eseguiti, 384.066 sono le persone guarite e 7.114 quelle decedute.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche è scesa l'incidenza cumulativa di casi di positività al Covid, su 100mila abitanti, e il sensibile calo di 'pendenza' della curva si nota anche dal grafico che accompagna il bollettino della Regione: sono 5.952 i contagi registrati in un giorno, con incidenza in calo da 2.985,12 di ieri all'attuale 2.609,65. Tra le varie province è Ancona quella che ha rilevato più casi (1.583); seguono Pesaro Urbino (1.456), Macerata (1.174), Ascoli Piceno (800) e Fermo (704); sono 235 i contagiati provenienti invece da fuori regione. Tra le fasce d'età 'primeggia' ancora quella tra 25 e 44 anni (1.648 casi) che precede quella 45-59 anni (1.339) mentre le altre fasce registrano un numero molto inferiore di contagiati; sono 1.642 i nuovi positivi under 18 tra cui 550 tra 6-10 anni. In tutto eseguiti 18.110 tamponi (15.363 tra tamponi e antigenici di diagnosi, che registra il 38,7% di positivi, e 2.748 nel percorso 'guaritì).

In Basilicata sono 1.081 i positivi al Covid-19, emersi dall'esame di 6.291 tamponi (molecolari e antigenici) processati ieri. Altri 415 nuovi positivi e un morto anche in Molise, mentre sono 2.802 i casi nella provincia autonoma di Bolzano, dove si registra anche un decesso. In Umbria, nelle ultime 24 ore, segnalati 2.258 contagi e 3 decessi. In Valle d'Aosta 427 nuovi positivi.