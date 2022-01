Roma, 21 gennaio 2022 - Scendono ancora i contagi Covid, che in Italia sono ormai attribuibili per l'80% alla variante Omicron. Il bollettino di oggi del ministero della Salute conferma la stabilizzazione della curva che si intravede da qualche giorno. Restano alti, però, i morti: sono 383 in sole 24 ore, di cui un terzo in Lombardia. Va molto meglio sul fronte ospedaliero: crollano i ricoveri ordinari, più di 170 in meno rispetto a ieri, anche se crescono leggermente le terapie intensive. Oggi è il giorno decisivo per stabilire la nuova mappa dei colori basata proprio sull'occupazione di reparti e rianimiazioni: l'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza ha certificato il passaggio di tre Regioni in zona arancione (qui le regole aggiornate) e di Puglia e Sardegna in giallo.

"Asintomatici liberi". Virologo: stretta va allentata

Sommario

In mattinata è arrivata anche la firma del presidente Mario Draghi al nuovi decreto sulle deroghe al Green pass. Dal primo febbraio il pass verde servirà ovunque, anche nei tabaccai, ad eccezione di uffici giudiziari per presentare denunce, negozi di alimentari, di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento, farmacie e ottici.

La variante Omicron "resiste più a lungo sulle superfici"

Anche in Europa la linea sembra quella di accelerare con i vaccini: ieri in Francia il primo ministro Jean Castex ha annunciato l'entrata in vigore del 'pass vaccinale', l'equivalente al Super Green pass italiano, e in Austria il parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio. Obbligo di vaccino che per il momento in Italia riguarda insegnanti, forze di polizia, over 50 e sanitari. A proposito di questi ultimi, come annunciato dalla Federazione nazionale degli Ordini (Fnomceo), sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi dagli Albi dei Medici e degli Odontoiatri italiani per mancato rispetto dell'obbligo.

Ancora segnali di stabilizzazione, che potrebbe preludere alla discesa, per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 179.106, contro i 188.797 di ieri e soprattutto i 186.253 di venerdi' scorso: il 4% in meno. Con 1.117.553 tamponi, 7mila piu' di ieri, tanto che il tasso di positivita' scende di un punto, dal 17% al 16%. I decessi sono 373 (ieri 385), per un totale di 142.963 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le terapie intensive sono 9 in piu' (ieri +10) con 148 ingressi del giorno, e salgono a 1.707, mentre dopo diverse settimane si registra un calo dei ricoveri ordinari, 174 in meno (ieri +159), 19.485 in tutto.

Regioni / Veneto

Contagi Covid in lieve calo oggi in Veneto: sono 19.117 contro i 21.833 di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 26 vittime, dato che porta il totale a 12.888 decessi dall'inizio della pandemia. Lieve diminuzione dei dati ospedalieri: sono 1.765 (-41) ricoveri in area medica e 203 (-1) i pazienti nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore in Lazio si registrano 15.314 nuovi casi e 26 decessi. Sono 256.900 le persone attualmente positive: 1.946 ricoverate, 207 in terapia intensiva e 254.747 in isolamento domiciliare.

Oggi la Regione Piemonte ha comunicato 25 decessi e 14.675 nuovi casi, pari al 14,3% di 102.531 tamponi eseguiti, di cui 88.844 antigenici. Dei 14.675 nuovi casi gli asintomatici sono 12.419 (84,6%). Cala leggermente la pressione sugli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva sono 142 (-1 rispetto a ieri), mentre i pazienti nei reparti ordinari sono 2.053 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 170.290.

Sono 13.029 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Toscana a fronte di 21.874 tamponi molecolari e 50.975 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registrano 34 decessi: 19 uomini e 15 donne con un'età media di 82,7 anni. Gli attualmente positivi sono 180.388. Tra questi i ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (+1).

Sono 8.423 i nuovi positivi accertati in Puglia nelle ultime 24 ore, l'11,68% di 72.066 test processati. È Bari la provincia più colpita con 2.663 positività, seguita dalle province di Lecce, Foggia, Taranto, Bat e Brindisi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche 12 decessi. Gli attualmente positivi sono 133.218: 712 (+21) ricoverati in area non critica, 67 (+4) in terapia intensiva e 132.439 in isolamento domiliciare.

Sono 6.197 i nuovi positivi al Coronavirus scoperti in Liguria dall'analisi di 5.476 tamponi molecolari e 26.493 tamponi antigenici rapidi. Aumentano gli ospedalizzati, in totale 782 (16 in più), di cui 42 in terapia intensiva (28 non vaccinati). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 decessi: il bilancio delle vittime sale a 4.771 da inizio emergenza. Gli attuali positivi sono 61.347 in Liguria (801 in più) con 5.394 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 35.708 persone (1.137 in più).

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 5.853 casi dall'analisi di 15.406 tamponi nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è al 38%. Sono 349 (+7) i pazienti assistiti negli ospedali: nelle terapie intensive ci sono 51 pazienti (+1), in semi-intensiva 76 (+1) e nei reparti ordinari 222 (+5). Nelle ultime 24 ore sono state registrate 6 vittime: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica sale a 3.344 morti.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 4.712 nuovi contagi: 1.324 su 11.094 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'11,9 % e 3.388 su 18.158 test rapidi antigenici realizzati (18,6%). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 vittime, di età compresa tra i 75 e gli 88 anni. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 40, di cui 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 426 (-3).

Sono 3.748 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, pari al 12,23% di 8.184 tamponi molecolari e 22.458 test antigenici. Dodici i decessi inseriiti nell'ultimo bollettino: il bilancio delle vittime sale a 2.738 da inizio pandemia. Dopo giorni in crescita, si registra un brusco calo dei ricoveri, che sono 27 in meno rispetto a ieri. Sono 396 i pazienti (-22 rispetto a ieri) ricoverati in area medica, 35 (-5) quelli in terapia intensiva e 84.536 (+3.535) le persone in isolamento domiciliare.

In Alto Adige continua a crescere il numero dei ricoveri e delle persone in quarantena. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.889 nuovi casi (in base a 1.802 molecolari e 14.450 test antigenici) e un decesso. I ricoveri nei normali reparti sono 107 (+3), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 17 (+1). Gli altoatesini in quarantena sono 33.784 (+551).

Sono 2.212 i nuovi casi accertati in Calabria da 13.085 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri scende, dal 18,29% al 16,90%, il rapporto tra test processati e test positivi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 9 decessi (1.775 a inizio pandemia). I pazienti ricoverati negli ospedali della regione sono 474 di cui 440 in area medica (+5 rispetto a ieri) e 34 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono invece 41.116 (+1.089).

Scendono ancora leggermente i ricoverati Covid in Umbria ora 208, cinque in meno di ieri, mentre salgono a 12 (+1) i posti occupati in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.211 nuovi casi di Covid, il 13,68% di 3.874 tamponi molecolari e 12.279 test antigenici, e 7 decessi. Con 2.554 guariti, gli attualmente positivi scendono a 25.599 (-350).

Contagi in crescita (+1.610) e picco di decessi (8) nelle ultime 24 ore in Sardegna. Un decesso e 482 casi in Molise. In Basilicata si registrano quasi 1.400 nuovi positivi e una vittima. Sono 444 i contagi rilevati in Valle D'Aosta.