Roma, 17 gennaio 2022 - Si attende il nuovo bollettino Covid del ministero della Salute sui contagi, morti e ricoveri di oggi, 17 gennaio. Ieri sono stati quasi 150mila i casi e 248 i decessi, mentre sono stati superati i 2,5 milioni di attualmente positivi. In attesa dei dati nazionali, arrivano i primi numeri dalle Regioni: crollano i contagi in Veneto (+6.381) con un'incidenza al 12,6%; 5.626 i nuovi contagi in Toscana e 13 i decessi.

Il bollettino giornaliero tuttavia è destinato a cambiare, dice il sottosegretario alla Salute Costa, parlando di una scelta politica più che scientifica. E chiarisce che sul sistema dei colori va fatta assolutamente una riflessione, perché a fronte di un 90% di vaccinati è giusto dare prospettive ai cittadini.

Scuola, Costa: "In classe bimbi vaccinati, Dad per gli altri"

Covid, Speranza: "A ore tavolo tecnico con Regioni. Siamo in un picco ma piedi per terra"

Secondo i dati Agenas aggiornati al 16 gennaio, la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia e in Valle d'Aosta arriva al 69%. In 24 ore, cresce in altre 11 regioni: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). Cala in Umbria (33%) e Veneto (23%). Stabile Friuli (29%), Lazio (27%), Liguria (38%), Molise (13%), Pa Bolzano (18%), Pa Trento (25%), Sicilia (35%).Superano la soglia del 30%: Calabria, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta.

Saranno pubblicati - appena disponibili - i dati del ministero della Salute su contagi, morti e ricoveri

Sono 6.652 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, il 13,2% dei 50.360 test giornalieri registrati (ieri l'incidenza era al 15,3%). C'è stata una vittima. Le persone attualmente positive sono 123.755 e di queste 615 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 593) e 63 in terapia intensiva (ieri erano 61). La provincia più colpita è ancora quella di Bari con 2.636 nuovi casi. Seguono la provincia di Lecce con 1.318 casi, Foggia con 874; la Bat con 621; Brindisi con 566 e Taranto con 563. I residenti fuori regione sono 50 e 24 di province in via di definizione. Complessivamente sono 440.403 i casi totali, 309.584 le persone guarite e 7.064 le persone decedute.

Il bollettino Covid del Veneto segna oggi un crollo dei contagi, +6.381 in 24 ore, che tuttavia - come ogni lunedì - risente della ridotta attività di tracciamento nel giorno festivo, solo 50.302 i tamponi, rispetto alle medie di 120-140.000. Alto ancora il numero dei decessi, 28, per un totale di 12.753 vittime. Il dato complessivo dei positivi da inizio pandemia è invece di 887.888. Crescono i ricoveri ospedalieri, 1.766 (+31) in area medica, e quelli in terapia intensiva, 205 (+7). Le persone attualmente positive sono 256.274 (+ 3.332).

In Toscana sono 587.041 i casi di positività al Coronavirus, 5.626 in più rispetto a ieri (3.362 confermati con tampone molecolare e 2.264 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,3% e raggiungono quota 400.407 (68,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.970 tamponi molecolari e 15.804 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,7% e' risultato positivo. Sono invece 8.282 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 178.771, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.441 (73 in più rispetto a ieri), di cui 138 in terapia intensiva (11 in piu'). Oggi si registrano 13 nuovi decessi.

Sono 2.012 i positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, numero legato al minor numero di tamponi analizzati nel giorno festivo, che sono 5.872 in totale, dei quali 4.995 del percorso diagnostico (molecolari e antigenici), gli altri del percorso guariti. L'indice di positività è 40,3% e continua a crescere il tasso di incidenza che arriva a 1.919,13 su 100mila abitanti. I soggetti con sintomi sono 311, i casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici, i positivi in setting scolastico/formativo 14.

Anche la domenica ha portato una triste conta sul fronte dei decessi per Covid con altre due vittime, dopo quelle registrate sabato in Alto Adige. L'azienda Sanitaria riporta il numero dei positivi: 1347 contro i 1757 di ieri, anche se, come sempre, il dato del lunedì è falsato dal minor numero di tamponi eseguiti nel fine settimana (meno di 8500). Stabile, invece, il numero dei ricoverati: 17 le persone in terapia intensiva, 91 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Attualmente sono in quarantena/isolamento domiciliare 25670 persone.