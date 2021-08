Roma, 7 agosto 2021 - Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Covid in Italia. I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia hanno evidenziato un indice Rt in lieve discesa a 1.56, mentre un'incidenza dei casi in crescita (68 su 100mila abitanti). Tuttavia i positivi di ieri sono tornati sotto quota 7mila (qui tutti i numeri del 6 agosto). E sono stati superati i 71 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate dall'inizio della campagna di immunizzazione, ma sono oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose. Secondo il record del governo, ci sono 298.591 over 80 ancora in attesa di prima somministrazione (il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59. Invece, secondo il report pubblicato dal Commissario straordinario per l'emergenza, sono 207.850 gli adolescenti della fascia di età 12-15 anni, il 9,02%, che hanno concluso la vaccinazione con ciclo completo. Infine sono 524.042, il 22,73%, gli adolescenti che hanno ricevuto la prima dose vaccinale.

"I dati disponibili indicano che le persone che vanno in rianimazione per l'80-90% dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino", dice il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, invitando chi non vuole vaccinarsi a fare una riflessione. "E non si tratta di un impegno solo come italiani, sottolinea Anelli. "Il problema, in questo caso, riguarda tutto il mondo - prosegue Anelli -. La determinazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità perché anche nei Paesi del Terzo mondo si avvii la vaccinazione - in modo da ridurre la diffusione della pandemia e la possibilità di sviluppo di varianti non responsivi ai vaccini attuali - è un obiettivo fondamentale. La diffusione della vaccinazione a livello globale deve essere prioritaria anche rispetto, in considerazione della scarsità di vaccini prodotti, alla terza dose che potrebbe essere fatta in Italia".

E, guardando fuoi dai confini nazionali, va segnalato che negli Stati Uniti i nuovi casi giornalieri sono tornati a superare quota 100mila. E' la prima volta dallo scorso febbraio, ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c'erano a disposizione i vaccini. Ed è allarme anche per l'aumento dei ricoveri ospedalieri, +40% dalla scorsa settimana, in ospedali dove il personale è ormai allo stremo a 20 mesi dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 714 su 19.010 test di cui 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,76% (9,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 734) mentre quello dei test effettuati è maggiore (erano 15.763) di conseguenza il tasso di positività è sceso (era 4,66%).

Sono 685 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna - età media 33 anni - su oltre 33mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale in regione il numero dei ricoverati nei reparti Covid con 17 pazienti in più da ieri (280 in totale), mentre si contano altri due decessi, un 99enne e una 81enne della provincia di Rimini. Invariato il numero delle terapie intensive (22 degenti). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Modena (102) e Reggio Emilia (77). Quindi Parma (61), Ferrara (51) e Piacenza (38); poi Cesena (34) e Ravenna (32). Infine, Forlì (27) e il Circondario Imolese (13). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.115 (+552 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 5.288.566 dosi; sul totale sono 2.435.483 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Sono stati 682 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, dato che porta il totale dei positivi a 441.102. Il bilancio conta anche una vittima, facendo salire a 11.647 i decessi. È Treviso la provincia con il numero maggiore di nuovi infetti, con 135 contagi, seguita da Verona, 132, Padova 129, Vicenza 103, Venezia, 95, Rovigo, 53, Belluno, 21. Sono 150 i ricoverati in area non critica, 18 quelli in terapia intensiva.

In Lazio sopno 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124). Si registra poi un decesso (compresi i recuperi, -1), mentre i ricoverati sono 381 (-16) e le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. continua la frenata della variante delta nel Lazio", spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Oggi in Puglia sono stati registrati 17.440 test per l'infezione da Covid-19 e sono 360 i casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

Nelle Marche 221 positivi rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24 ore. Dei contagi, 80 riscontrati in provincia di Macerata, seguita da Ancona (50), Fermo (43), Ascoli Piceno (18) e Pesaro Urbino (16); 12 i casi da fuori regione. Alto il numero totale di tamponi giornalieri, 4.007: 2.631 nel percorso diagnostico di screening, 1.250 antigenici (40 positivi) e 1.376 nel percorso guariti con una percentuale di positività all'8,4%. Le persone con sintomi sono 38; i casi comprendono 72 contatti stretti di positivi, 56 contatti domestici, tre contatti in setting lavorativo e quattro in ambiente di vita/socialità. Invariati i ricoveri in Terapia intensiva (5) e Semintensiva (8), due in meno in reparti non intensivi (36); due le persone dimesse. I positivi isolati a domicilio sono 2.697 (+159) e il totale di positivi (isolati più ricoverati) di 2.746 (+157), i dimessi/guariti sono 100.937 (+64) mentre le quarantene per contatto con positivi salgono a 4.010 (+94). Sei gli ospiti di strutture territoriali e pronto soccorso 'Covid-freè.

In Abruzzo sono 83 i nuovi casi accertati nelle ultime ore dall'analisi di 2.170 tamponi molecolari, pari al 3,82% dei campioni analizzati. Il tasso di occupazione dei posti letto è all'1% per le terapie intensive e al 3% per l'area medica, rispetto alle soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.515. Gli attualmente positivi salgono a 1.711 (+51): 42 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+1) e uno è in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 1.668 sono in isolamento domiciliare (+50). I guariti sono 72.535 (+31). L'incremento più consistente di nuovi casi si registra nel Chietino (25), seguito dal Teramano (23), dal Pescarese (17) e dall'Aquilano (12); a questi numeri si aggiungono cinque persone residenti fuori regione.

Sono 41 i nuovi casi registrati nella provincia autonoma di Bolzano. Sessantanove dei 1.168 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi.