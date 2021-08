Roma, 6 agosto 2021 - Come ogni venerdì, arrivano i dati della cabina di regia per il monitoraggio Covid: indice Rt Italia a 1.56 (in lievissima discesa da 1.57), incidenza a 68 casi per centomila abitanti (in salita rispetto ai 58 della scorsa settimana). I due valori segnano la replicabilità del contagio e la circolazione del virus, indicatori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento, anche se ora vengono integrati con i valori di occupazione dei reparti ospedalieri.

In sintesi, il monitoraggio dell'Iss rileva che c'è un forte aumento dei casi (con variante Delta largamente prevalente) e un lieve incremento di ricoveri e terapie intensive (nessuna regione sopra la soglia critica), in tutte le regioni si registra un rischio epidemico moderato. Segnalato anche un aumento di casi non associati a catene di trasmissione.

