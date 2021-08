Roma, 6 agosto 2021 - E' atteso nel pomeriggio (tardo pomeriggio negli ultimi giorni) il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati Covid su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi da ministero della Salute e da Protezione Civile. Da due giorni il numero di positivi e il tasso di positività sono in crescita e oggi il monitoraggio Iss ha rilevato un forte aumento dei casi (con variante Delta ormai prevalente) e un lieve incremento di ricoveri e terapie intensive, anche se nessuna regione supera la soglia critica. L'indice Rt scende leggermente a 1.56, al contrario dell'incidenza di casi per 100mila abitanti in salita rispetto alla scorsa settimana.

Vaccini, Covid, scuola: ecco cosa ha detto il premier Draghi

Sommario

Oggi intanto è il giorno del green pass: diventa obbligatorio (qui cosa si rischia senza) per accedere a piscine, palestre, ristoranti e bar al chiuso e molti altri luoghi. Sempre in tema certificato verde ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge: obbligo per tutti i docenti e per gli studenti universitari e da settembre sui trasporti a lunga percorrenza.

Ristoranti e alberghi: le nuove Faq del governo

Green pass: chi è esente in Italia. Età bambini e caos non vaccinabili

(Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf)

​Dati dalle regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 734 su 15.763 test di cui 9.164 tamponi molecolari e 6.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,66% (9,7% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri i casi sono in diminuzione a fronte di un numero di test superiore e con un tasso di positività in calo: nel precedente report i contagi erano 765 su 13.787 teste con un'incidenza di positivi del 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi).

Si abbassa di poco il trend dei nuovi contagi Covid in Veneto, 564 quelli registrati nelle ultime 24 ore (contro gli 888 di ieri). Nessun nuovo decesso, invece, con il totale delle vittime fermo a 11.645. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.386 (+83). Tornano a salire anche i dati clinici: pazienti Covid ricoverati nelle aree non critiche sono 175 (+7), quelli nelle terapie intensive 20 (+2).

Oggi in Puglia sono stati registrati 241 casi su 13.982 test effettuati con una incidenza dell'1,7%. I nuovi positivi sono 70 in provincia di Bari, 63 in provincia di Foggia, 36 nella provincia Bat, 26 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. È stato registrato inoltre un decesso relativo alla provincia di Bari.

Le altre regioni

In Abruzzo 85 nuovi positivi e zero vittime. Nessun decesso e 32 nuovi casi in Alto-Adige. Ventuno i contagi in Valle d'Aosta.