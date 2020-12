Roma, 15 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia, con i dati di oggi di Regioni e Ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto è ancora incertezza sulle misure che verrranno prese dal governo (su spostamenti, bar, ristoranti e negozi) in vista del Natale, anche se il giro di vite è ormai certo. E cresca l'attesa per un eventuale nuovo Dpcm. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza invita ad accorciare i tempi sul vaccino: "L'Ema acceleri sull'approvazione".

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Le regioni / Veneto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati trovati 3.320 nuovi positivi al Coronavirus, con oltre 52.000 tamponi effettuati e un'incidenza di positivi per tamponi che è quindi del 6,3%. I morti sono 165. I soggetti attualmente positivi sono al momento 92.690, i pazienti ricoverati sono 3.324 (+57) di cui 373 in terapia intensiva (numero invariato). Questi i dati diffusi oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato: "La situazione in Veneto è assolutamente pesante perche' abbiamo 3.324 ricoverati" negli ospedali "e sono pazienti complicatissimi". Il governatore ha ammesso: "In Veneto abbiamo oggi più morti rispetto a marzo", spiegando che "nonostante tutti i dispositivi e protocolli, con le case di riposo blindate e con test a tappeto per ospiti e operatori la situazione nelle case di riposo è peggiorata con un aumento della mortalità".

Marche

Sono 228 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono stati testati 3.356 tamponi: 1.854 nel percorso nuove diagnosi (di cui 685 nello screening con percorso Antigenico) e 1.502 nel percorso guariti. Dei 228 positivi 107 sono in provincia di Pesaro Urbino, 37 in quella di Ascoli Piceno, 31 in quella di Macerata, 22 in quella di Fermo, 21 in provincia di Ancona e 10 da fuori regione). Questi casi comprendono 31 soggetti sintomatici.

Alto Adige

In Alto Adige sono 200 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore. Giornata pesante per quanto concerne il numero dei decessi, 10, per un totale di 657 da inizio pandemia. L'azienda sanitaria provinciale scinde le nuove positività: 89 provengono dall'analisi di 1.079 tamponi Pcr e 111 dai 3.333 test antigenici eseguiti nella giornata di ieri. Per quanto concerne i ricoveri, i pazienti Covid che si trovano nei normali reparti degli ospedali sono 208 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 24. I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 145.