Green pass rafforzato, obbligo vaccinale, mascherine: la cabina di regia sulle riaperture

Roma, 17 marzo 2022 - Si va verso un graduale ritorno alla normalità. Si è tenuta la cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, con i capidelegazione delle forze di maggioranza e i vertici del Cts, per definire la road map delle riaperture e dell'abolizione delle misure anti-Covid, attesa oggi in Cdm. Il 31 marzo scade infatti lo stato di emergenza e quindi l'incontro odierno è servito per fissare il cronoprogramma delle graduali riaperture. Le prime novità, da quanto si apprende, sono l'obbligo di vaccino che resterà fino al 15 giugno ( e poi solo per il personale sanitario), mentre il Green pass rafforzato rimarrà fino a 30/4 per le attività al chiuso e l'obbligo sul lavoro sarà eliminato dal 1 aprile. Sempre fino a fine aprile resta anche l'obbligo delle mascherine al chiuso, mentre per gli stadi la capienza dovrebbe tornare al 100%. La curva epidemica, alimentata dalla variante Omicron, da alcuni giorni è tornata a salire (qui il bollettino di ieri) e quindi è necessario non abbassare l'attenzione.

Sommario: le novità

La riunione è stata aperta da una relazione dettagliata di Roberto Speranza. Ed è stato allora il premier a prendere la parola per ringraziare il Cts e il ministro della Salute per il lavoro di questi ultimi due anni: Draghi ha ricordato come i cittadini abbiano imparato a vivere e sopravvivere a questa lunga pandemia grazie al conforto della scienza, che ha accompagnato sempre il governo nel prendere le decisioni, sia nella fase in cui non era disponibile il vaccino, sia quando è stato possibile vaccinarsi.

Dal 1 aprile via l'obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. È quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.

In linea generale, il Green pass rafforzato rimarrà fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso.

L'obbligo vaccinale resta fino al 15 giugno, ma dal 1 aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria. L'obbligo resterà poi solo per il personale del mondo sanitario e per le visite nelle Rsa.

Fino al 30 aprile resta l'attuale regime sulle mascherine, ovvero l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione al chiuso.

Da quanto emerso dalla cabina di regia, anche per gli stadi si torna alla normalità: la capienza dovrebbe tornare al 100%.

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 non sarà rinnovato alla scadenza del 31 marzo. E' quanto confermato dalla cabina di regia di governo, secondo quanto si apprende da fonti dell'esecutivo. Di conseguenza, non sarà più in vigore la struttura commissariale né il Cts. A gestire la pandemia sarà una struttura del Ministero della Salute.