Covid oggi Italia: il bollettino del 17 marzo. Impennata di contagi in 7 giorni

Roma, 17 marzo 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti di oggi del ministero della Salute su contagi Covid, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri. L'attenzione sui numeri è alta, dato la risalita della curva negli ultimi giorni, e in vista delle nuove riaperture. La cabina di regia ha già stilato una road map di graduale ritorno alla normalità, che sarà al vaglio del Cdm del pomeriggio. "A fine marzo terminerà lo stato d'emergenza e cadranno alcune restrizioni, ma queste decisioni non rappresentano, purtroppo, la fine della pandemia", ha ricordato la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante l'incontro tra governo e le Regioni. "Dovremo continuare a mantenere alta la guardia - è l'avvertimento -: il Covid non è ancora sconfitto".

La conferma arriva dal monitoraggio della Fondazione Gimbe: la curva dei contagi Covid, segnala, "punta in alto", i casi sono cresciuti del "36% in 7 giorni" e l'inversione "è netta". Mentre continua la diminuzione dei decessi (pari a -18,7%), i casi attualmente positivi salgono a 1.036.124 (erano 1.011.521) e aumentano anche le persone in isolamento domiciliare (1.027.149 contro 1.002.153). Un'inversione di tendenza che, dichiara il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, "riconosce diverse cause: dal rilassamento della popolazione alla diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2", Omicron 2, "dal calo della protezione vaccinale nei confronti dell'infezione alla persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso". In questa cornice, "la campagna vaccinale è in stallo nonostante quasi 4,6 milioni di vaccinabili con prima dose", segnala la Gimbe, dato che non tiene conto delle esenzioni di cui non è noto il dato esatto, "e 2,9 con booster".

Un altro bollettino Covid vicino a quota 7.000 in Veneto, che da alcuni giorni vede rialzarsi la curva epidemiologica. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 6.829 (ieri erano stati 5.795), le vittime sono 7. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.402.097, quello dei decessi a 14.015. Torna a salire di conseguenza il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 60.667 (+ 3.665). Sono invece in calo i report ospedalieri: i malati Covid ricoverati in area medica sono 765 (-9), quelli nelle terapie intensive 56 (-2). Prosegue su numeri residuali l'attività vaccinale nella regione. Ieri sono state fatte complessivamente 2.937 somministrazioni, delle quali 117 prime dosi.

In Toscana sono 915.716 i casi di positività al Coronavirus, 5.529 in più rispetto a ieri (1.572 confermati con tampone molecolare e 3.957 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 40 anni circa: 22% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più. Si registrano purtroppo altri 12 decessi. In diminuzione i ricoverati: sono 680, 19 in meno rispetto a ieri, di cui 27 in terapia intensiva, 4 in meno. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 869.181 (94,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 37.245, +7,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 36.565 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.612 in più rispetto a ieri, più 7,7%). Sono 5.771 (160 in più rispetto a ieri, più 2,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche ci sono stati 2.889 nuovi casi di Covid (in crescita visto che ieri sono stati 2.424), mentre cresce ancora il tasso di incidenza che torna ad avvicinarsi a quota mille. Con 7.883 tamponi testati (6.350 nuove diagnosi e 1.533 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 45,5% mentre il tasso di incidenza a 974,35.

Quindici ricoverati Covid in più nell'ultimo giorno in Umbria, ora 186, mentre scendono a tre, da quattro, i posti occupati nelle terapie intensive, tutti nell'ospedale di Terni. I morti sono stati due nelle ultime 24 ore in base a quanto riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 2.522 nuovi positivi e 1.208 guariti, con gli attualmente positivi in crescita del 7,3% e ora 19.315, 1.312 in più. Sono stati analizzati 2.571 tamponi e 9.431 test antigenici, con un tasso di positività che sale al 21%, in salita rispetto al 19,65% di mercoledì.

In Basilicata si registrano 1.022 nuovi casi di Covud e due decessi. In Alto Adige, invece, sono 642 i nuovi casi e nessuna persona è deceduta in seguito al coronavirus nelle ultime 24 ore.