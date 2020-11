Roma, 25 novembre 2020 - Nuovo bollettino sull'andmaneto del Coronavirus in Italia all'indomani dell'ulteriore calo dei contagi ma anche del balzo dei morti. Intanto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anncunicato il prossimo 2 dicembre presenterà il piano strategico sul vaccino anti Covid, mentre la Commissione Ue ha approvato il sesto contratto per l'acquisto del siero, questa volta con l'azienda farmaceutica Moderna. Il contratto prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri. E, dal vertice Italia-Spagna a Palma di Maiorca, il premier Giuseppe Conte torna a ribadire che "la scuola va riaperta appena possibile". Per quanto riguarda la vacanze di Natale "ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all'estero si possa rientrare senza nessun controllo", aggiunge il presidente del Consiglio. Nel governo resta per ora massima la chiusura a una ripresa della stagione sciistica, come puntualizza anche la ministra delle Infrastrutture e Trasporti. "Sono d'accordo che vadano tenuti chiusi gli impianti sciistici, almeno fino a fine anno, poi vediamo - dice Paola De Micheli -. Oggi aprire le funivie dentro una dimensione di 25mila contagi al giorno è impossibile". Sulla stessa linea anche Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che definisce l'eventuale apertura degli impianti "un po' azzardata", invocando un coordinamento europeo per quelli che "stanno a cavallo delle montagne, in Francia, Austria, Slovenia".

La tabella

​Le regioni / Veneto

I nuovi positivi in Veneto sono 2.660, il totale dei casi sale a 130mila da inizio della pandemia. In isolamento ci sono 45.687, +7265; mentre i ricoverati sono 2.529 (+77 nelle 24 ore). Salgono di 4 unità le terapie intensive (324 il totale). Il totale dei pazienti ricoverati è di 2.853. In regione si registrano inoltre 76 nuovi decessi (3.429 il numero complessivo) I dimessi sono 6.586, +102 nelle ultime 24 ore "Sono stati eseguiti 2,8 milioni di tamponi molecolari - ha comunicato il presidente del Veneto, Luca Zaia - 16.297 nelle ultime 24 ore, i tampooni rapidi sono 837947, 46243 tamponi ultime 24 ore".

Puglia

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.511 casi positivi, di cui 553 in provincia di Bari, su 9.988 test. E ci sono anche 30 nuovi decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742.930 test. 12.192 sono i pazienti guariti. 34.071 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 47.565.

Abruzzo

Sono complessivamente 25.445 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 623 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 100 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 831. Sono infine 7.582 i dimessi/guariti (+238 rispetto a ieri).

Le altre regioni

Nelle ultime 2 4ore sono stati 448 i nuovi casi individuati su 3.763 tamponi.

