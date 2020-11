Roma, 26 novembre 2020 - Dal bollettino di oggi del ministero della Salute con i dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri, terapie intensive e guariti) si aspetta una conferma: che l'andamento della curva di questa seconda ondata sia arrivato al picco. Un segnale che va in questa direzione è dato dal bollettino di ieri (qui i dati del 25 novembre) che ha visto calare il rapporto positivi-tamponi, diminuire i morti e i ricoverati. Numeri importanti in queste ore in cui il governo è al lavoro (vertice Conte-capi delegazione e summit con Regioni e Comuni) per predisporre il nuovo Dpcm che dovrà sostituire quello che scadrà il 3 dicembre. Spostamenti, cenoci, coprifuoco i nodi da risolvere. Domani poi (venerdì) sarà il giorno in cui il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che cambieranno eventualmente colore alle regioni (zona rossa, arancione e gialla). E sempre domani l'Istituto superiore di sanità renderà pubblico il report settimanale con i nuovi indici Rt regionali e nazionale. Domani dopo la cabina di regia si riunirà il Comitato tecnico scientifico. Resta l'incognita sulle vacanze sulla neve e sugli impianti sciistici: in Europa la Germania è pronta a un divieto fino al 10 gennaio.

I pediatri dicono: "Riaprire le scuole, per evitare crisi educative".

Sul fronte economico, il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, in conferenza stampa congiunta al Mef dopo l`incontro con il ministro Roberto Gualtieri ha auspicato una risposta unitaria Francia-Italia alla crisi scatenata dalla pandemia.

I dati Covid di oggi

In questa sezione troverete i dati aggiornati non appena resi pubblici.

La tabella

In questa sezione la tabella con i dati regione per regione appena disponibile.

I territori / Veneto

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha illustrato i dati di oggi del Veneto: "Sono in isolamento 44337 persone, 1200 persone ne sono uscite, i positivi sono 134.056, + 3.980 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 2.579 + 50 nelle 24 ore, le terapie intensive sono 323 -1, i decessi sono 3501 +72, 6706 sono i dimessi +120 usciti ieri".

Toscana

In Toscana sono 1.351 i positivi in più rispetto a ieri (779 identificati in corso di tracciamento e 572 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 99.327 unità. I nuovi casi sono l'1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.351 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). I nuovi decessi sono 72.

Marche

Sono 519 i nuovi contagi rilevati nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.905 tamponi: 2.115 nel percorso nuove diagnosi e 790 nel percorso guariti. Dei 519 casi odierni 148 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 6.313, 110 ad Ancona (8.313), 102 in a Pesaro-Urbino (5.638), 60 a Fermo (3.244), 78 ad Ascoli Piceno (3.678) e 21 da fuori regione (887).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati rilevati 1.436 nuovi casi di positività al Coronavirus su 9.612 test effettuati, e sono stati registrati 52 decessi. I nuovi casi positivi sono 619 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 200 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 220 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione.

Le altre regioni

In Basilicata oggi altri 297 casi e 3 decessi.

Le altre notizie di oggi

Scostamento di bilancio: anche il centrodestra vota sì

Tampone per chi passerà il Natale all'estero