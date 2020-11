Roma, 27 novembre 2020 - E' una giornata particolare per il quotidiano bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Dai dati Covid di oggi si attende una nuova frenata dei contagi, dopo che il bollettino di ieri ha purtroppo segnato un rialzo del rapporto positivi tamponi (oltre che dei morti). Si confida anche in un nuovo calo di terapie intensive e ricoveri in ospedale, dopo l'agognato segno 'meno' visto 24 ore fa nel numero dei pazienti critici. Aggiornamenti dalle regioni: contagi in diminuzione in Veneto, Toscana e Marche. Contestualmente o poco dopo la diffusione dei dati, dovrebbe arrivare il nuovo monitoraggio Iss: si apprende che l'indice Rt in Italia è sceso a 1,08. Sono ancora 10 le regioni a rischio alto. Il rapporto completo sarà fondamentale per ridisegnare la mappa delle zone in Italia.

Le ultime notizie

"Sono ore impegnative", ha ammesso in mattinata il premier Giuseppe Conte, spiegando che si valuta "l'evoluzione della curva" e "gli scenari futuri". Il presidente del Consiglio ha assicurato "novità" già nel pomeriggio. Le partite sono due, con tempi diversi: una sulle zone Covid in Italia e l'altra sul nuovo Dpcm di Natale che metterà sul tavolo le regole per dicembre e per le feste. La prima si risolverà a breve: diverse regioni hanno già annunciato il cambio di fascia, anche se la promozione non scatterà da oggi. L'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla il 4 dicembre, così come le Marche. Stessa data in cui la Toscana rientrerà in zona arancione. Resta un rebus la Lombardia: diventerà zona arancione, si sa. Ma quando? Si tratta ancora, il governatore Fontana su Twitter scrive: "Siamo arancioni, riapriamo i negozi". Ma sulla data non ci sono certezze. Il Friuli non dovrebbe passare in zona rossa, da lunedì riaprono i negozi in Alto Adige.

Per quanto riguarda il decreto in arrivo il 3 dicembre (enterà in vigore il 4), ieri si è capito che non cambierà la suddivisione in tre fasce di rischio. Si discute sul coprifuoco e sulla riapertura delle scuole, con i governatori contrari al via libera già dal 9 dicembre. Sugli spostamenti tra regioni, possibile che arrivi qualche deroga per le festa, in particolare per ricongiungersi con i parenti stretti. Ma nulla è scontato, al momento. Sul fronte estero, gli Usa sono in allarme per una possibile ondata di contagi legati al Giorno del Ringraziamento: milioni di americani sono in movimento per il lungo weekend del Thanksgiving.

Covid oggi, i dati del 27 novembre

Qui, non appena saranno diffusi, riporteremo i dati aggiornati sull'epidemia di Coronavirus in Italia.

Tabella Coronavirus in Pdf

-

News dalle regioni / Veneto

Calano i nuovi casi di Coronavirus in Veneto: sono 3.418 (ieri 3.980), a fronte di 60 decessi (ieri 72). Balzo dei nuovi ricoveri nei reparti non critici, dove i malati Covid sono saliti oggi a 2.576 (+45), mentre scende lievemente per le terapie intensive, con 321 pazienti (-2). I soggetti attualmente positivi sono 76.888 (+ 1.736), mentre i dimessi in totale sono 6849.

Toscana

Sono 1.117 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, in calo rispetto a ieri a fronte di 15.108 tamponi processati. L'età media dei contagiati è di 49 anni. Altri 66 i decessi: 34 uomini e 32 donne (età media di 85,1 anni). Gli attualmente positivi sono oggi 46.531, -3,3% rispetto a ieri. Le buone notizie arrivano dal calo dei ricoverati: oggi 1.925 (-68 rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (-3). I guariti crescono del 5,4% e arrivano a 51.397 (51,2% dei casi totali).

Marche

Sono 490 i nuovi casi postivi nelle Marche su 2.001 tamponi effettuati. Di questi sono 66 i soggetti sintomatici. Stabile al 25% l'indice di positività.

Alto Adige

Restano alti i contagi in Alto Adige, a poche ore dall'annuncio sul calendario della 'Fase 2' nella provincia autonoma di Bolzano. I nuovi casi sono 410 nelle ultime 24 ore (ieri 292) su 2.301 tamponi esaminati. Undici i decessi, numero invariato rispetto a quello comunicato giovedì.

Friuli Venezia e Giulia

Sono 864 i nuovi contagi in Friuli-Venezia Giulia (l'11,86% dei 7.284 tamponi eseguiti). Altri 35 i decessi da Covid-19. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 i ricoverati in altri reparti.

Puglia

Altri 1.737 di Covid in Puglia, a fronte di 9.505 test. Si registrano purtroppo 48 decessi nelle ultime 24 ore.

LE ALTRE REGIONI - Sono 510 i contagi Covid in Abruzzo, dove si registrano altre 17 vittime. Altri 243 casi in Basilicata (decessi +3, terapie intensive +1, ricoveri -2).