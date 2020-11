Roma, 26 novembre 2020 - E' iniziata alla Camera la discussione sullo scostamento di bilancio e la prima notizia è importantissima: Forza Italia voterà sì, quindi in appoggio al governo. Lo ha detto il leader degli azzurri Silvio Berlusconi. "Forza Iyalia voterà sì" ha annunciato Sillvio nel corso di un collegamento telefonico con il grippòo forzista alla Camera. "Il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra" ha sottolineato il leader azzurro che ha anche aggiunto che si aspetta che tutto il centrodestra faccia lo stesso. "Altrimenti facciano quello che vogliono". E' dunque evidentessima la frattura nell'ambito del centrodestra tra Berlusconi da un lato e Salvini e Meloni dall'altro. Il gruppo di +Europa-Azione ha invece annunciato l'astensione.

La diretta alla Camera

Il voto di oggi sullo scostamento di bilancio (prima alla camera e poi al Senato) rappresenta il primo banco di prova per la tenuta della maggioranza visto che al Senato i voti sono risicati. Se sullo scostamemtno non dovrebbero alla fine esserci problemi, il vero banco di prova sarà quando in aula approderà la discussione sul Mes, argomento che vede la maggioranza stessa divisa.

La risoluzione della maggioranza

"Nel quadro delle risorse sono da considerarsi favorevolmente le proposte volte a rafforzare l'efficacia degli interventi per il sostegno dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, attraverso l'ampliamento della moratoria fiscale a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti di fatturato". Lo prevede la risoluzione di maggioranza allo scostamento di bilancio che l'Ansa può anticipare. "È necessario avviare un confronto per la definizione di un meccanismo organico di natura perequativa che vada oltre le aree di rischio pandemico e i codici ATECO e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi, prevedendo la possibilità di attribuire i ristori anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che non ne hanno beneficiato".

Alla Camera la votazione sulle risoluzioni avrà luogo in tarda mattinata. È richiesta per l'approvazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti. Il gruppo di +Europa-Azione ha annunciato l'astensione.