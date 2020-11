Milano,25 novembre 2020 - Il piano sul vaccino anti Covid "è una priorità assoluta del governo. Sarò in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico sui vaccini che stiamo costruendo". Così il ministro della Salute Roberto Speranza. A differenza del vaccino anti influenzale - ha chiarito il ministro al talk della Rcs Accademy - "in questo caso gli acquisti sono centralizzati da parte dello Stato. L'Italia è stato il primo paese, già da maggio, a promuovere un'iniziativa europea sui vaccini. La Commissione europea ha poi iniziato a costruire contratti con le aziende farmaceutiche, altri verranno sottoscritti nelle prossime ore, anche rilevanti, e questo consentirà all'Italia di avere il 13,65% di tutti i vaccini già opzionati in sede europea". E ribadisce: "Non sono le singole Regioni che comprano il vaccino, ma è lo Stato attraverso le procedure europee che lo avrà direttamente. Ci sarà una condivisione sul piano anche con i territori, ma è una partita fondamentale", ha concluso Speranza.

